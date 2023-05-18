В Новосибирской области объявлен конкурс на должность главы Краснообска

На внеочередной сессии совета депутатов рабочего посёлка Краснообск в Новосибирском районе было объявлено о назначении конкурса на пост главы посёлка. Имя нового главы станет известно 20 июля, когда из числа кандидатур отобранных конкурсной комиссией, депутаты сельсовета определят победителя.

Напомним, что предыдущая глава посёлка Татьяна Эссауленко, занявшая эту должность в 2021 году, оставила её в апреле текущего года. Как сообщала теперь уже бывшая чиновница, «в связи с личными обстоятельствами». Сейчас обязанности главы посёлка исполняет Евгений Коржов.

Что касается будущего главы, то несколько источников издания говорят о том, что, скорее всего, этот пост займёт кто-то из местных. Ещё один источник считает, что новым главой станет креатура регионального правительства без определённой географической привязки. Однако пока, по информации редакции, ещё ни один потенциальный кандидат не проявился.

Напомним, что «кандидат от области» уже переходил в исполнительную власть муниципального уровня и наоборот. В частности, по итогам работы конкурсной комиссии в Бердске, во главе города стал Роман Бурдин, ранее занимавший должность замминистра региональной политики. Бывший глава города Евгений Шестернин осенью прошлого года, наоборот, вырос до уровня министра природных ресурсов Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о смене власти в ещё одном районе Новосибирской области.