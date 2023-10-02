Выдачи ипотеки в России достигли 5,4 трлн рублей

Этот результат более чем на 10% превышает итог за весь прошлый год и близок к продажам 2021 года, когда ипотечные заёмщики заняли около 5,7 трлн рублей.

В ВТБ за 9 месяцев 2023 года ипотеку оформили 214 тысяч заемщиков на 1,1 трлн рублей, что по объему больше результата за весь 2022 год и сопоставимо с историческим показателем 2021 года.

Самый высокий объем выдач за все время работы банка пришелся на сентябрь, что вызвано повышенным спросом клиентов на фоне грядущего роста ставок и увеличения первого взноса по госпрограммам. В этот месяц заемщики получили в ВТБ на покупку недвижимости 232 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему продаж в сентябре стали Москва и область (76,1 млрд рублей), Санкт-Петербург (23,8 млрд), Республика Татарстан (12,5 млрд). В топ-5 также вошли Краснодарский край (12,4 млрд) и Новосибирская область (7,1 млрд).

По итогам января-сентября основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают вторичное жилье. При этом в последние два месяца резко вырос спрос на льготную ипотеку, планомерно снижавшийся первое полугодие. Если в июле на нее приходилось 42% от общего количества сделок, то по итогам сентября — уже 56%. На этом фоне вновь стал увеличиваться средний размер одного кредита, достигнувший минимальной отметки в 4,9 млн рублей в июне. В сентябре «средний» чек составил 5,2 млн рублей и практически вернулся к уровню начала года (5,3 млн рублей).

«В этом году значительное влияние на развитие рынка жилищного кредитования оказывает изменение подхода к его регулированию. Ставка и первый взнос – достаточно важные факторы для заемщиков, поэтому многие клиенты в ожидании корректировки этих параметров, поспешили решить квартирный вопрос на приемлемых для себя условиях. В начале года мы наблюдали повышенный спрос из-за сворачивания так называемых «околонулевых» программ, летом интерес клиентов подстегнул резкий рост ключевой ставки, а в начале осени – планируемые изменения условий льготной ипотеки. По нашей оценке, общий объем выдач ипотеки с начала года достиг рекордных 5,4 трлн рублей и уже почти приблизился к историческому результату за весь 2021 год. Безусловно, такая высокая концентрация спроса в январе-сентябре неизбежно сменится «охлаждением» рынка в четвертом квартале. Тем не менее, за счет повышенной активности на протяжении большей части 2023 года по его итогам мы ожидаем продаж на уровне 6,9 трлн рублей», — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Ранее ВТБ дал оценку выдачам ипотеки в сентябре. По оценке банка, в этот месяц заемщики получили в кредитных организациях около 900 млрд рублей. Результат стал рекордным на рынке и более чем на 70% превысил итоги за сентябрь прошлого года почти на 90% — 2021 года. Фиксируя повышенную активность клиентов, игроки ипотечного рынка внимательно подходят к оценке их платежеспобности, чтобы не допустить излишней закредитованности. На текущий момент уровень просроченной задолженности держится на минимальных значениях, составляя 0,4%. На рынке новостроек показатель еще ниже – 0,15%.