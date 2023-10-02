Пара новосибирских кенгуру переехала жить в единственный в России сельский зоопарк

В Большереченском зоопарке Омской области пополнение. Из Новосибирска привезли пару серых кенгуру. Пока влюбленные находятся на карантине, но посетители уже фантазируют на тему имен для новобранцев.

― Друзья, у самца и самочки нет имен. Поможете нам с этим справиться? Придумайте имена для этой парочки, а в подарок получите пригласительный билет в зоопарк, а также мы подарим вам маленького ручного друга на выбор: белочку дегу или джунгарского хомячка, ― написали на своей официальной странице в интернете работники Большереченского зоопарка.

Пока кенгуру привыкают к новым условиям, им уже строят новый дом – кенгурятник.

Государственный Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина ― единственный в России сельский зоопарк. Площадь его 9 гектаров и располагается он в живописной пойме речки Большая, недалеко от впадения её в Иртыш. Организовали его ученики обычной сельской школы в 200 км от Омска в 1982 году. Идею зверинца поддержал глава местной администрации Валерий Соломатин. В год зоопарк посещает более ста тысяч человек.