Новосибирец похитил своего пса из приюта, а после расправился с ним у себя дома

30 сентября в Новосибирской области мужчина похитил своего пса из приюта для животных, а потом якобы расправился с собакой у себя дома, заявила в беседе с НГС руководитель приюта Академгородка Галина.

Женщина поделилась, что погибшему псу Байкалу не было и года. Его хозяин приводил собаку в приют утром, когда уходил на работу, а вечером он забирал ее обратно. И так было в течение двух месяцев.

— Я разрешила его приводить, потому что было жалко пса. Он (владелец животного, — прим.ред) выгуливал пса без поводка, не прививал. Я сама ему прививку поставила. Животное не обрабатывали от клещей, — рассказала Галина. — Когда Байкала укусил клещ и у него развилась анемия, я за счет приюта делала ему анализ крови.

21 сентября во время дневной прогулки на Байкала напал другой пес, который тоже содержался в приюте. В итоге Байкал получил повреждения, после которых ему потребовалась кастрация.

— Это было мое решение, — пояснила Галина. — Наверняка владелец бы отказал, так как говорил: «Я бы никогда не разрешил, неполноценный пес мне не нужен». Говорил, что лучше пес подохнет, чем его кастрируют.

Так и случилось. Узнав, что случилось с собакой, хозяин сказал, что ему такая собака не нужна.

— Через три дня он вернулся и увидел, что пес кастрирован, и забрал. Потом прислал нам видео с трупом.

Галина намерена подать заявление в полицию, так как мужчина угрожал и другим животным из приюта.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области изданию сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Позже руководитель приюта сообщила, что мужчина был задержан. Источник издания, знакомый с ситуацией, эти данные подтвердил и добавил, что сибиряка принудительно направили в медучреждение для прохождения лечения.