Выдачи ипотеки в Сибири выросли, несмотря на общий спад в стране

Общий объем жилищного кредитования банка в регионе за первое полугодие 2025 года составил 20,8 млрд рублей. Лидерами по объёмам стали Новосибирская область (5,8 млрд рублей), Красноярский край (4,5 млрд рублей) и Иркутская область (2,7 млрд рублей). Средний чек за этот период достиг 4,6 млн рублей, что на 13% выше аналогичного показателя 2024 года.

На фоне регионального роста, в целом по стране рынок ипотечного кредитования демонстрирует снижение. По предварительным оценкам, в июне банки выдали россиянам около 309 млрд рублей — на 8% больше, чем в мае, но на 60% меньше, чем в июне прошлого года. За январь–июнь общий объем выданной ипотеки в России оценивается в 1,5 трлн рублей, что на 47% ниже уровня аналогичного периода 2024 года.

Основной вклад в поддержание спроса вносит программа льготного кредитования. По оценкам ВТБ, на нее пришлось 78% всех выдач в первом полугодии. Среди механизмов господдержки преобладает семейная ипотека — её доля составляет 69% в рамках льготных программ.

Сам ВТБ в июне провел около 9,5 тысяч ипотечных сделок на сумму 53,6 млрд рублей. Это на 38% больше по количеству и на 41% больше по объему, чем в мае. Средний размер кредита составил 5,6 млн рублей — прирост составил 2% за месяц и 9% по сравнению с июнем прошлого года. За полгода через ВТБ выдано 37 тысяч жилищных кредитов на сумму более 198 млрд рублей. Несмотря на количественный рост в июне, в годовом выражении наблюдается значительное снижение по рынку в целом.