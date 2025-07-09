Стабильность рынка недвижимости Новосибирска может отпугнуть новых застройщиков

Рейтинг самых инвестиционно привлекательных регионов сформировали эксперты Аналитического центра «Движение.ру» на основе «Тепловой карты выхода в новые регионы», подготовленной центром аналитики компании DEVISION. По итогам 1 квартала 2025 года Новосибирская область заняла пятое место по сумме рейтинговых коэффициентов. Для сравнения, по итогам 2024 года регион занимал третье место.

— Основное влияние на снижение суммы рейтинговых коэффициентов оказало снижение маржинальности квадратного метра с 35,3% до 33,1%. Причина в том, что себестоимость строительства растет более высокими темпами, чем средняя цена. Средняя себестоимость по итогам 1 кв. 2025 года в регионе возросла на 4,1%, с 91,4 до 95,2 тысяч руб. Средняя цена за этот же период возросла на 0,7%, со 141,23 до 142,28 тысяч руб, — пояснили Infopro54 в Аналитическом центре «Движение.ру».

Средний рейтинг Новосибирской области за период расчета Тепловой карты 2022-2025 годы составляет 4,73. Регион тяготеет к 5 месту в рейтинге, обладает высоким индексом стабильности — область реже чем другие регионы изменяет свое положение и изменения в рейтинге происходят не более чем на 1-2 места, говорится в ответе, полученном редакцией.

— Основное привлекательное качество Новосибирской области — это стабильность и сбалансированность показателей потенциала для девелопмента. Но это же качество может быть и не привлекательным с точки зрения возможности экспансии, так как стабильность — это следствие отсутствия бурного роста, — констатируют эксперты «Движение.ру».

В тоже время, аналитики центра отметила, что Новосибирская область является высоко конкурентным рынком. Если проводить сравнение в группе лидеров рейтинга, то в Новосибирской области один из самых низких индексов концентрации (монополизации) рынка. Меньшее значение только в Свердловской области.

— При этом Свердловская область обладает самой низкой концентрацией рынка в нашем рейтинге — в этом регионе самая высокая конкуренция. Новосибирская область соответственно по уровню конкуренции на втором месте после Свердловской области, — пояснили редакции Infopro54.

Перспективы рынка для новых девелоперов в Новосибирской области эксперты Аналитического центра «Движение.ру» оценили как высокие.

На 11 месте в рейтинге находится Красноярский край, на 13 — Республика Тыва, на 14 — Республика Бурятия.

По данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, в июне 2025 года строительные компании Новосибирской области вывели на рынок 2 411 квартир в новостройках площадью 116 тыс. м2, это на 23,6% меньше, чем в первом полугодии 2024 года по количеству квартир и на 19% по суммарной площади жилых помещений. К первому полугодию 2023 года снижение составило 40,5% по числу квартир и 33,6% по площади.

— Не смотря на такое существенное падение, вывод новых квартир опережает продажи на 75-80%, соответственно. Затоваривание рынка новостроек Новосибирска продолжается, — констатирует эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке Новосибирска ждут прихода еще двух федеральных застройщиков.