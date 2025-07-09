Пляжи Академгородка и Шлюза в Новосибирске непригодны для купания

Пляжи в Советском районе Новосибирска оказались непригодными для купания. В их число вошли зона отдыха у аванпорта Шлюза и дикий пляж в Академгородке. Об этом заявили в пресс-службе районной администрации.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, пробы воды из Новосибирского водохранилища не соответствуют санитарным нормам. Уровень опасных бактерий в воде оказался значительно выше допустимого.

— Администрация Советского района Новосибирска не рекомендует заходить в воду во время отдыха на указанных водоемах, — добавили в пресс-службе.

На 30 июня купаться можно на семи официальных пляжах. В Новосибирске их пять: «Бумеранг», Детский пляж, Галечный пляж, зона отдыха «У моря Обского» и Бугринская роща. Также для отдыха доступны озеро Кривое в Карасукском районе и курорт «Озеро Карачи» в Чановском районе. Из 118 диких мест отдыха, рекомендованных спасателям, только 60 оборудованы для контроля.

Ранее редакция сообщал о том, что дополнительные электрички к пляжам запустили в Новосибирске. Составы ходят в выходные на участке Новосибирск — Искитим.