Выдавать сертификат для новорожденных предложили в Госдуме

Партия ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предлагается ввести сертификаты для новорожденных на приобретение предметов первой необходимости. При этом получить сертификаты смогут только те родители, чей доход составляет сумму ниже двух прожиточных минимумов, пишет ФАН со ссылкой на сообщение замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Парламентарий отметил, что демографическую проблему необходимо решать комплексно и точечно.

Таким образом, с помощью сертификата молодые родители смогут приобрести коляски, кроватки, пеленальный столик и прочие предметы, необходимые для ухода за младенцем в первый год его жизни.

Ранее редакция сообщала, что среднедушевой доход семьи будет рассчитываться по-новому.