В новый ЛДС хотят купить машину для заливки льда за 15 млн

Машину для заливки льда купят для нового ЛДС в Новосибирске. Информация размещена на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГАУ НСО «Арена», а стоимость машины составляет 15 млн рублей.

Особое внимание заказчик уделил году выпуска. Он должен быть не ранее 2022 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня.

Напомним, что до завершения ледовой арены в Новосибирске еще два этапа. Ввод нового ЛДС в Новосибирске разделили на три этапа. Второй этап эксплуатации планируется реализовать в мае, когда будет установлено досмотровое оборудование, необходимое для обеспечения антитеррористической защищенности объекта. Реализация третьего этапа состоится после того, как будут предъявлены все работы по финансовой части. На третьем этапе также будут проведены сезонные работы вокруг ЛДС: нанесена разметка, установлены дорожные знаки, а лестничная клетка облицована плиткой.

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