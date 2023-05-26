Среднедушевой доход семьи будет рассчитываться по-новому

Законопроект об этих и других изменениях Госдума приняла в первом чтении.

На сегодняшний день, чтобы семью признали нуждающейся, высчитывают среднедушевой доход, суммируя доходы всех зарегистрированных в одной квартире или частном доме людей. В итоге малообеспеченные граждане нередко лишаются права на помощь от государства.

По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, согласно проекту закона, понятие «домохозяйство» заменят на «семья». То есть, когда человек подает документы на соцпомощь, состав семьи определят так: заявитель, супруга, несовершеннолетние дети и дети-студенты от 18 до 23 лет, которые учатся по очной форме.

Кроме того, упрощаются способы заключения социального контракта. Планируется оформление помощи через «Госуслуги», что заметно сделает проще сбор документов, позволяющих получить помощь, а также расширит круг семей с низкими доходами, пояснил в беседе с «Российской газетой» член комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Депутат (ЕР) Госдумы Александр Толмачев подчеркнул, что основная задача сделать помощь адресной, прозрачной и справедливой. Он уточнил, что на порядок и условия предоставления соцпомощи будут распространяться подходы к учету доходов и определения состава семьи, которые уже применяются для начисления выплат на детей от трех до семи лет.

Напомним, что с 1 января в России предоставлена возможность получить новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (Единое пособие). Оно выплачивается беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и на детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Ранее редакция сообщала, кто может получать единое пособие на детей и куда за ним обращаться.