Ростехнадзор: 63% теплосетей города находятся в неудовлетворительном состоянии

Перспективы городского развития в контексте теплоснабжения стали темой одного из самых крупных по количеству участников круглых столов в рамках форума «Городские технологии». Большая часть тем, которые озвучивали выступающие, касалась следующего вопроса: сколько инвестиции нужно новосибирским теплосетям и какие технические решения обеспечат их максимальную эффективность?

— Сегодня основной проблемой в теплоэнергетическом хозяйстве Новосибирска является износ тепловых сетей, который составляет 63%. Для их поддержания в управляемом состоянии ежегодно необходимо перекладывать не менее 4% или 80,9 км в двухтрубном исполнении, — констатировал председатель комитета по энергетике мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков. — Общая протяженность теплосетей в городе составляет около 2 тысяч км. Сейчас при подготовке к тепловому периоду производится замена 1-2% теплотрасс. По нашим оценкам, 80% того, что нужно делать на теплохозяйстве города, не делается.

Из-за хронического недоремонта количество дефектов на теплосетях постоянно растет. В отопительном периоде 2018-2019 годов на 55,2% — до 1800.

Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Леонид Выголов заявил, что 63% теплосетей города находится в неудовлетворительном состоянии.

— С сегодняшними темпами ремонта сетей это скоро приведет к коллапсу в Новосибирске. По нашим оценкам, это может произойти при износе сетей около 70% и выше, — предупредил он.

Эксперт секции по законодательному регулированию коммунального теплоснабжения экспертного совета при комитете Госдумы РФ Василий Поливанов считает, что пока в Новосибирске ситуацию удается «лечить», но этот процесс не бесконечен. Он напомнил, что ряд городов России, где износ теплосетей уже приблизился к 70%, столкнулся с серьезными проблемами. При текущем недоремонте в Новосибирске город придет к критической отметке через 3-4 года.

Эксперт также напомнил, что закон о теплоснабжении при переходе на ценовые зоны наделил муниципалитеты полномочиями по осуществлению муниципального контроля за деятельностью единой теплоснабжающей организации, которая реализует инвестпрограмму. По его оценкам, для города это может быть более интересным вариантом, чем латание дыр на теплосетях.

— Хорошая инвестпрограмма, схема теплоснабжения и нормально оформленные договорные обязательства друг перед другом позволяют инвестору сделать шаг — осознанно рискнуть и вложить средства в модернизацию теплосистемы, понимая, что они окупятся через 10-15 лет, — продолжает Поливанов. — Сегодня городу нужно серьезно решать: продолжать вложения в аварийные ремонты или идти по пути повышения надежности и создавать условия для прихода частного инвестора.

Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Степан Солженицын прокомментировал темы, которые сегодня наиболее часто возникают вокруг теплосистемы Новосибирска. В частности, он в очередной раз заявил, что почти 2/3 сетей в городе проложены более 30 лет назад. В минувшем отопительном сезоне на Новосибирск пришлось более половины дефектов, выявленных на всех сетях СГК в разных регионах округа.

Он предложил представителям власти города, области и депутатскому корпусу подумать о приоритетах вложения средств с учетом сложившейся ситуации в теплосетевом комплексе Новосибирска.

— На минувшей неделе прошла тема, что СГК не выполняет условия концессии. В тот момент, когда мы видим, что нужно увеличивать инвестиции в замену магистральных сетей, висящие на нас обязательства (Договор концессии заключен предыдущими собственниками ОАО «Сибэко». — Ред.) говорят: поработайте над другими вещами, вложитесь в локальные котельные, в горячее водоснабжение. Это благородная цель, но в той ситуации, когда за сезон зарегистрировано 1800 дефектов на сетях, приоритеты должны меняться, — уверен Солженицын. — Мы можем вложить средства в объекты, прописанные в концессии, а можем их направить на решение более насущных задач: замену теплотрасс на улице Аникина, Мира, Обской и т.д, где ситуация крайне сложная.

На пресс-конференции глава СГК уточнил, что для принятия решения по этому вопросу остается мало времени, скоро компания будет приступать к реализации инвестпрограммы 2019 года, а часть средств направит на выполнение концессионных соглашений.

Солженицын снова предложил представителям власти и депутатам подумать о переходе к долгосрочной стратегии ремонта теплосетей Новосибирска в рамках альтернативной котельной. Он отметил, что в текущем формате краткосрочного регулирования тарифов компания готова вложить в теплосистему города 4,6 млрд рублей за 5 лет. При использовании механизма инфраструктурной ипотеки (альтернативной котельной) — более 16 млрд рублей.

— Наша компания никогда не будет предлагать повышать тариф рывком. На мой взгляд, с тем железом и тем хозяйством, которое сейчас есть в городе, нужно обращаться очень бережно, — говорит Солженицын. — Что будет дальше? Это политическое решение. Если власти, депутаты, граждане будут настаивать на первом варианте, то мы продолжим по нему работать, добросовестно исполняя свои обязанности. Но еще раз подчеркну: наша задача — обозначить приоритеты, чтобы сценарий обновления теплосетей Новосибирска мог быть реализован.

Руководитель областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров предложил в ходе рассмотрения вопроса о переходе на метод альтернативной котельной посмотреть на опыт работы других городов России, где тариф на тепло уже гораздо выше, чем в Новосибирске, чтобы оценить — влияет ли на сокращение количества повреждений в сетях увеличение оплаты.

Комментируя предложения СГК, прозвучавшие на круглом столе, в ходе пресс-конференции Степан Солженицын отметил, что компания готова открыто работать, в том числе при реализации инвестпроекта в рамках инфраструктурной ипотеки:

— Решение за муниципалитетом и депутатами. Но еще раз отмечу, что чудес не бывает и ситуация будет исправляться постепенно.

На пресс-подходе губернатор области Андрей Травников добавил, что объем недоремонтов в городе за последние годы накапливался, это привело к повышению количества дефектов.

— Важно, что теплоснабжающая организация — СГК, которая зашла к нам год назад, — правильно понимает ситуацию, определяет приоритеты. Мы увидели план производства капремонта, инвестиций на ближайшие 5 лет при разных сценариях использования финансовых ресурсов. Важно, что компания идет и в новые технические решения, в том числе в диагностику, которые позволяют выявлять самые слабые места, — пояснил он.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что предложения СГК интересные, но вопрос о том, какие для этого нужны деньги и экономические схемы, будет обсуждаться.

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