Выгодное рефинансирование от 6,9% годовых в Банке Акцепт!

Рефинансирование в Банке Акцепт (АО) – простой и удобный инструмент, предполагающий погашение уже существующих кредитов за счёт нового, но на более выгодных условиях. То есть вы можете снизить процент по действующей задолженности, тем самым уменьшить ежемесячный платеж или погасить задолженность раньше срока. А если у вас несколько кредитов, то собрать их в один и платить централизованно.

Рефинансируйте до 4 кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет по выгодной ставке – от 6,9% годовых!

Преимущества:

объединение нескольких кредитов;

уменьшение платежа или срока по действующим кредитам за счет снижения ставки;

онлайн-заявка;

досрочное погашение.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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