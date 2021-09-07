В Счётной палате предложили выдавать льготную ипотеку только один раз в жизни

Счётная палата (СП) предложила ограничить выдачу льготной ипотеки в России лишь одним разом в жизни для одного заёмщика. Об этом рассказала аудитор палаты Наталья Трунова.

— Мы предлагаем ограничить взятие льготной ипотеки одним человеком одним разом, — цитирует аудитора РИА «Новости».

Трунова объяснила, что такая мера позволит погасить искусственный спрос на жильё и снизит цены на недвижимость. Взять ипотеку можно будет без привязки к месту жительства, так как «людей нельзя ограничивать в выборе их перемещения», уточнила аудитор. При этом она признала, что в стране есть ограниченное количество рынков и территорий, куда стремятся граждане, что связано как с объективными факторами, так и с недоработкой регионов, о возможностях которых люди не знают.

— У нас с пространством выбора пока дело плохо обстоит, — уточнила Трунова.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5 процента. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25 процента годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась до исторического минимума — 7,1 процента, а долги по ней впервые превысили 10 триллионов рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в феврале отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки.

В ответ на это правительство ужесточило условия программы: с 1 июля повысили ставку по программе до 7 процетов и установили единый лимит ипотечного кредита — 3 миллиона рублей. Одновременно кабмин расширил условия по семейной ипотеке — теперь ее могут оформить семьи с одним ребенком. Эксперты уверены, что такое смягчение поможет частично компенсировать падение спроса на ипотеку на новостройки.