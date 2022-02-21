В Новосибирском институте органической химии появился Инжиниринговый центр

В Новосибирском институте органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН начал работу Инжиниринговый центр, в котором ученые будут масштабировать лабораторные химические технологии для последующего внедрения их в промышленность. Он необходим, чтобы преодолеть разрыв между синтезом вещества в лаборатории и крупнотоннажным производством.

Базой для Инжинирингового центра стало опытно-химическое производство. Институту удалось сохранить хороший парк пилотного оборудования, которое закрывает большую часть задач. Часть приборов центр получает за счет государственной поддержки по обновлению материально-технической базы, однако многое приобретается на внебюджетные средства самого НИОХ СО РАН.

По словам директора НИОХ СО РАН доктора физико-математических наук Елены Багрянской, такой центр нужен, в том числе чтобы преодолеть зависимость российской химической промышленности от иностранных ресурсов и технологий.

— На такой центр есть запрос у потребителей, поскольку задачи по масштабированию ресурсо- и капиталоемкие, не все производители готовы в них вкладываться. Одно дело построить завод, который будет приносить прибыль каждый день, и совсем другое — создать полуисследовательскую инфраструктуру. Здесь наш Инжиниринговый центр готов предложить свои услуги, объединяя знания химиков-органиков и технологов, — говорит Павел Заикин.

Кроме того, в рамках Инжинирингового центра в НИОХ СО РАН приступают к проектированию производства по стандартам надлежащей производственной практики GMP, которое позволит выпускать субстанции биоактивных добавок и лекарственных препаратов. Оно даст возможность осуществлять полный цикл: от научной идеи до выпуска готового лекарства, которое можно купить в аптеке. Например, планируется выпускать противооспенный препарат «НИОХ-14» — совместную разработку ГНЦ ВБ «Вектор» и НИОХ СО РАН. Он уже прошел первую серию клинических испытаний, и ученые готовят заявку в Минпромторг России.