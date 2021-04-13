Выйти из трамвая без страха за жизнь

Транспортный комитет регионального парламента потребовал у мэрии Новосибирска подготовить предложения в программу безопасности участников дорожного движения. Речь идет о трамваях, остановочные пункты которых расположены на проезжей части. Выходя из общественного транспорта, пассажиры рискуют оказаться под колесами не затормозивших перед остановкой автомобилистов. Один из резонансных случаев произошел год назад на улице Б.Хмельницкого в Калининском районе: под колесами автомобиля погиб вышедший на остановке из трамвая журналист Антон Лучанский.

— Я специально проехал по остановкам, о которых говорили в репортаже, подготовленном к годовщине гибели журналиста, — рассказывает инициировавший рассмотрение вопроса первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов. — Люди выходят из трамвая и тут же запрыгивают обратно: автомобили гонят сквозь остановку, не обращая на людей внимания. Чего ждем? Когда убьют или покалечат еще кого-то и опять будет прецедент? Нужна программа, которая за 1-2 года этот вопрос фактически купирует, чтобы люди выходили на защищенную остановку, переходили улицу без страха стать калекой или оставить свою жизнь на дороге. То денег не хватает, то времени. А когда будет хватать-то?

Как следует из ответа вице-мэра Новосибирска Олега Клемешова, на решение данной проблемы необходимо, как минимум, оборудовать специальные платформы. Для этого городу при его финансовых возможностях потребуется не менее 5 лет. В прошлом году в Новосибирске были оборудованы 14 платформ, в 2021-м запланированы 18. На более отдаленную перспективу разработаны проекты еще по 70. Однако остаются «за бортом» те остановки, где это сделать невозможно без кардинальных изменений дорожной инфраструктуры.

— Где-то можно без выполнения дополнительных условий установить перильные ограждения, сделать платформу и этим ограничиться, а где-то необходимо изменение геометрии проезжей части, — сообщает вице-мэр. — Мы сейчас предусматриваем дополнительно техническое решение в трамваях, чтобы при открывании дверей на заднем стекле загоралась либо табличка «стоп», либо мигающее изображение переходящего улицу пешехода.

В свою очередь в областном парламенте считают, что подобных локальных мер недостаточно. Для решения вопроса нужен более комплексный подход.

— В 2020 году собрали штрафов 1,4 млрд, — напомнил зампредседателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков.— Все эти деньги поступают в дорожный фонд. У меня предложение: из этого дорожного фонда хотя бы 50% направим на безопасность — пешеходные переходы, светофорные объекты, трамвайные остановки.

О расширении рамок решения вопроса, в том числе территориально, с уровня муниципалитета до уровня агломерации говорит и депутат Владимир Анисимов.

— Должна быть комплексная программа по безопасности движения на территории Новосибирской агломерации, — считает он. — Наверное, есть смысл согласиться с предложением Андрея Борисовича Панферова, но оно должно стать составляющей частью программы. Отдельно выделять трамвайные остановки, на мой взгляд, не совсем правильно.

По информации мэрии Новосибирска, всего в городе насчитывается 251 остановочный пункт трамвая, в том числе 115 расположены на проезжей части. На 2021 год запланировано устройство остановочных пунктов по ул. Д.Ковальчук, Троллейной и другим.