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В Новосибирске участников и организаторов Парада Победы заблаговременно вакцинируют от COVID-19

  • 13/04/2021, 17:53
Авторы: Марина Санькова
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День Победы пройдет в регионе в традиционном формате, а шествие «Бессмертного полка» — в онлайне.

— Наша основная задача — провести мероприятия на высоком организационном уровне, обеспечив безопасность, в первую очередь, ветеранов, которые в условиях пандемии коронавируса почти год находились на изоляции. Мы позаботились о том, чтобы их жизни и здоровью ничего не угрожало, в том числе — заблаговременно начали и продолжаем вакцинацию всех участников и организаторов Парада Победы, — заявил губернатор области Андрей Травников.

По сообщению пресс-службы областного правительства, в 2021 году Новосибирская область не сможет провести акцию «Бессмертный полк» так, как это было в 2019-м, когда только в Новосибирске в акции приняли участие свыше 240 тысяч человек.

Как пояснил ранее руководитель регионального штаба этого общественного движения Павел Жуков, в День Победы шествие «Бессмертного полка» в Новосибирской области будет проходить в онлайн-режиме.

— Будет цифровое шествие «Бессмертного полка», как это уже было в 2020-м году. Будет работать беспрецедентное количество модераторов. Будет задействована нейросеть Сбербанка, — рассказал Павел Жуков.

По его мнению, все это поможет не только обезопасить «Бессмертный полк» от преступных посягательств, но и обеспечит хорошую поддержку для всех его участников.

Фото: pixabay.com автор: anvel

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : День Победы бессмертный полк


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