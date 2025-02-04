Руководитель Бердского лесхоза организовал банду «черных лесорубов»

На территории Искитимского района Новосибирской области долгое время орудовали «черные лесорубы». Организовали незаконную деятельность руководитель участка Бердского лесхоза совместно с двумя индивидуальными предпринимателями. Непосредственно вырубкой ценного лесного массива занимались восемь заготовщиков древесины. Покрывал же преступную деятельность инспектор ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

— УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции и подразделением собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность жителей Искитимского и Бердского районов Новосибирской области, подозреваемых в незаконной рубке и заготовке древесины, — уточнили в службе.

В результате оперативно-розыскной деятельности на всех 12 участников преступной схемы были заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере организованной группой). Дополнительную статью получил инспектор ДПС «за получение взятки должностным лицом, за незаконное бездействие». Против предпринимателя, который передавал взятку полицейскому, также возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК России.

Для троих организаторов незаконной вырубки, а также сотрудника ДПС, Искитимский районный суд Новосибирской области в качестве наказания избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Восемь вырубщиков получили подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество подозреваемых: трактора «Беларус», гусеничный бульдозер «ДТ», бензопилы, а также автомобили «УАЗ» и «Урал».

На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела и иных участников преступной группы.

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