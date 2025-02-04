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Руководитель Бердского лесхоза организовал банду «черных лесорубов»

  • 04/02/2025, 11:15
Руководитель Бердского лесхоза организовал банду «черных лесорубов»
Покрывал незаконную рубку лесных насаждений инспектор ДПС

На территории Искитимского района Новосибирской области долгое время орудовали «черные лесорубы». Организовали незаконную деятельность руководитель участка Бердского лесхоза совместно с двумя индивидуальными предпринимателями. Непосредственно вырубкой ценного лесного массива занимались восемь заготовщиков древесины. Покрывал же преступную деятельность инспектор ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

— УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками полиции и подразделением собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена противоправная деятельность жителей Искитимского и Бердского районов Новосибирской области, подозреваемых в незаконной рубке и заготовке древесины, — уточнили в службе.

В результате оперативно-розыскной деятельности на всех 12 участников преступной схемы были заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в значительном размере организованной группой). Дополнительную статью получил инспектор ДПС «за получение взятки должностным лицом, за незаконное бездействие». Против предпринимателя, который передавал взятку полицейскому, также возбуждено второе уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК России.

Для троих организаторов незаконной вырубки, а также сотрудника ДПС, Искитимский районный суд Новосибирской области в качестве наказания избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Восемь вырубщиков получили подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество подозреваемых: трактора «Беларус», гусеничный бульдозер «ДТ», бензопилы, а также автомобили «УАЗ» и «Урал».

На данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела и иных участников преступной группы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский МУП «Горводоканал» привлекли к участию в Арбитражном суде в качестве третьего лица по делу о причинении ущерба окружающей среде на сумму 936 миллионов рублей.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело


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