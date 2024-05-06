Вынесен приговор коммерсанту за мошенничество со строительством детского сада в Чанах

Центральный районный суд вынес приговор 39-летнему коммерсанту. Артему Заградскому. Он признан виновным в мошенничестве при строительстве детского сада в р.п. Чаны.

— Приговором Центрального районного суда г. Новосибирска от 6 мая 2024 года Заградский Артем признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в доход государства в размере 300 000 рублей, — сообщили в Судебном департаменте Новосибирской области.

Согласно материалам дела, детский сад-ясли в Чанах должны были построить в рамках национального проекта «Демография» в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года. Между «Управление капитального строительства» Новосибирской области и обществом с ограниченной ответственностью был заключен контракт. Однако в последующем условия контракта не были выполнены.

— Используя служебное положение директора общества с ограниченной ответственностью, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников ГКУ НСО «УКС», похитил денежные средства в размере свыше 15 млн рублей, чем причинил ГКУ НСО «УКС» материальный ущерб в особо крупном размере,— отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Отмечается, что в судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

Исковые требования ГКУ НСО «УКС» удовлетворены в порядке арбитражного судопроизводства.

Стоит отметить, что в конце 2023 года был осужден бывший начальник ГБУ НСО «Управление капитального строительства» Юрий Бутримов который подписал акты на приемку непроизведенных на объекте детский сад-ясли в р.п. Чаны. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде 1 года условно с испытательным сроком 1 год и лишением права занимать государственные должности сроком на 1 год 6 месяцев.

Ранее редакция сообщала, что за мошенничество при капремонте задержан подрядчик в Новосибирске. Предприниматель завысил смету ремонта на 3,3 млн рублей.