За мошенничество при капремонте задержан подрядчик в Новосибирске

Житель Новосибирска на личном приеме рассказал заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину о некачественном капремонте кровли, который подрядная организация ООО «Триумф» в доме на ул Ученическая. Ремонт проводился за счет средств собственников жилья.

— В ходе надзорных мероприятий было установлено, что директор компании предоставил в адрес Фонда модернизации жилищно-коммунального хозяйства недостоверные сведения об использованных материалах и выполненных работах в ходе капремонта, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры. — Предприниматель завысил стоимость проведенных работ на 3,3 млн рублей.

В отношении директора компании возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Он задержан, проводятся следственные действия.

Ранее редакция сообщала о том, что на 24% вырос тариф за капремонт в Новосибирской области.