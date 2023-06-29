Вынесен приговор по делу о растрате в Институте горного дела

Заельцовский районный суд города Новосибирска вынес приговор сотрудникам Института горного дела СО РАН, сообщили в пресс-службе Заельцовского районного суда. Бывший директор ИГД СО РАН Андрея Кондратенко признан виновным по ч. 3 ст.160 УК, как присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере, за совершение которого ему назначено наказание в виде штрафа в размере 290 000 рублей.

Замдиректора Владимир Тимонин и научный сотрудник института Александр Смоленцев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 160 УК РФ, как пособничество в присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере, за совершение которого каждому из осужденных назначено наказание в виде штрафа в размере 240 000 рублей.

— С учетом времени содержания подсудимых под стражей, а также нахождения под домашним арестом, а также время нахождения осужденного Кондратенко под запретом совершения определенных действий покидать в установленное время жилище наказание в виде штрафа осужденным Тимонину В.В. и Смоленцеву смягчено до 180 000 рублей, а Кондратенко А.С. до 220 000 рублей. — говорится в материалах суда.

Кроме того, приговором суда удовлетворен гражданский иск прокурора Заельцовского района города Новосибирска, с осужденных солидарно в пользу Министерства науки и высшего образования РФ и ИГД СО РАН в счет возмещения материального ущерба взыскано 688 715 рублей. В целях обеспечения исполнения гражданского иска, а также исполнения назначенного наказания в виде штрафа, сохранен арест, наложенный на автомобили Владимира Тимонина и Александра Смоленцева, а также частично сохранен арест, наложенный на автомобиль и денежные средства Андрея Кондратенко.

Напомним, Андрей Кондратенко обвинялся в том, что, являясь директором Института горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН, в 2018 году совершил хищение вверенного ему в силу своего служебного положения имущества на общую сумму 688 715 рублей, в крупном размере. Заместитель директора ИГД СО РАН Владимир Тимонин и научный сотрудник института Александр Смоленцев обвинялись в совершении пособничества в совершении указанного хищения.

Приговор в законную силу не вступил.

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