Железнодорожники Сибири полностью переключили грузопоток на дружественные страны

В 2023 году Западно-Сибирский территориальный центра фирменного транспортного обслуживания (ОАО «РЖД») ТЦФТО постепенно восстанавливает снизившиеся из-за санкций объемы перевозки грузов железнодорожным транспортом и по итогам семи месяцев рассчитывает выйти на уровень прошлого года. Об этом в ходе Сибирского транспортного форума сообщил начальник центра Александр Елизаров.

— Отдельно хочу остановиться на перевозках адресных, по странам, чтобы показать масштабы изменений, которые произошли с логистикой. За первое полугодие объем экспорта в целом у нас вырос к прошлому году на 0,5 млн тонн. При этом погрузка в направлении недружественных стран сократилась на 36 млн тонн, то есть мы полностью заместились новыми направлениями: ОАЭ, Китай, Индия, Турция и др. Перевозки в адрес Европы практически не осуществляются, — рассказал Александр Елизаров.

171357 По данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», погрузка на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области в январе – мае 2023 года составила почти 11,2 млн тонн, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольший рост отмечен по следующим видам грузов:

кокс — более 36 тыс. тонн (+24,2% к январю – маю 2022 г.);

химикаты и сода — 37 тыс. тонн (+20,8%);

нефть и нефтегрузы — 600 тыс. тонн (+20,7%);

черные металлы — 100 тыс. тонн (+17,5%);

каменный уголь — 7 млн тонн (+3,6%);

строительные грузы —1,4 млн тонн (+2,8%).

Каменный уголь является основным грузом в Новосибирской области, отмечают в ЗСЖД, его объем превышает половину общей погрузки в субъекте.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область продолжает вести торговлю с недружественными странами.