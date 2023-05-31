Экс-директор новосибирского завода искусственного волокна получил условный срок за растрату

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении бывшего гендиректора Новосибирского завода искусственного волокна Валерия Петрова по делу о растрате на предприятии. Об этом сообщила пресс-служба районного суда. Ему назначено наказание в три года условно, с испытательным сроком в четыре года.

Также на скамье подсудимых оказались Андрей Витюгов и Павел Кривобоков. Они признаны виновными в пособничестве. Приговором суда они получили 2,5 и 2 года условно, соответственно.

Гражданский иск ОАО «Новосибирский завод искусственного волокна» в сумме 9 523 225, 53 руб. передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ) расположен в городе Искитим Новосибирской области. Является сборочно-снаряжательным заводом по производству специальных изделий. Предприятие входит в госкорпорацию «Ростех». Валерий Петров работал на предприятии с 1981 года. 18 мая 2023 года Искитимский суд вынес приговор еще одному бывшему директору АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустаму Исмайлову. Его обвинили в растратах с использованием служебного положения.В результате суд признал виновным Рустама Исмайлова в нескольких эпизодах преступлений по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и назначил ему наказание в виде 2 лет колонии общего режима.

Ранее редакция сообщала, что экс-главу Тальменского сельсовета признали виновным в растрате и превышении полномочий.