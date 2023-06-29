Новый пункт пропуска в Ташанте сдадут до 2026 года

— Наша экономика длительный период функционирует в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран. В текущих непростых условиях бизнес вынужден адаптироваться, искать новых партнеров и переориентировать товарные потоки, а мы, таможенный орган, в свою очередь, обеспечиваем поддержку по наращиванию товарооборота в пределах своих полномочий, — отметил, выступая на Сибирском транспортном форуме, первый заместитель начальника Сибирского таможенного управления Вячеслав Селезнёв.

По его словам, до 2026 года планируется завершить реконструкцию одного из крупнейших пунктов пропуска в Сибири — «Ташанта». Его проектная пропускная способность вырастет в десять раз — со 100 до 1 тыс. транспортных средств в сутки.

— Вопрос строительства нового пункта пропуска приобретает особую актуальность в условиях недавнего завершения строительства монгольского участка скоростной автомобильной трассы, соединяющей Новосибирск с пакистанским портом Карачи через территории Монголии и Китая, и прогнозируемого увеличения транзита китайских товаров через Монголию, — объяснил Вячеслав Селезнёв.

Многосторонний пункт пропуска «Ташанта» перегружен, говорится уже давно. После отмены коронавирусных ограничений резко вырос поток туристов, которые проходят через расположенный здесь таможенный пост на границе России и Монголии. В условиях развития новых грузовых транспортных коридоров, завершения строительства монгольского участка скоростной дороги, соединяющей Китай и Россию, через «Ташанту» резко возрос поток грузоперевозок. Сложности с оформлением грузов ранее подтверждал представитель компании «Восточный ветер» (ГК «СибТракСкан») Алексей Измайлов.

По данным СТУ, в 2022 году по коридору через МАПП «Ташанта» проследовали 62 товарные партии, а с начала 2023 года до середины марта — 184 партии. В апреле сообщалось, что пункт пропуска «Ташанта» оборудуют новым комплексом весогабаритного контроля.

Ранее редакция рассказывала о проблемах с которыми сталкиваются грузоперевозчики на погранпереходе «Ташанта».