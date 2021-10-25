Вынос на помойку старой мебели и громоздких предметов грозит штрафом

Нарушение правила обращения с крупногабаритным мусором — мебелью, бытовой техникой, велосипедами, строительными отходами — грозит штрафом до 2 тысяч рублей, рассказали эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

По словам члена Ассоциации юристов России Ольги Митевой, к крупногабаритным отходам причисляют те отходы, чьи размеры превышают полметра в высоту, ширину или длину. За неправильное обращение с такими отходами предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ.

— Штраф для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года – от 2 до 3 тысяч рублей. Нарушения, например, могут зафиксировать общественные экологические инспекторы или просто неравнодушные граждане и подать заявление вместе с материалами фиксации в госорганы, например в полицию, на специальные горячие линии, которые действуют в ряде муниципалитетов, или в управляющую компанию, — рассказала юрист.

Руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур отметил, что вывоз крупногабаритного мусора уже включен в тариф на вывоз бытового мусора, но его можно выкидывать только на спецплощадки. Отсутствие таких площадок поблизости от дома не дает права его жителям нарушать правила, но они могут пожаловаться местным властям на оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Из-за неоднократных нарушений оператором норм по размещению спецплощадок может привести к лишению его этого статуса, заявила Митева.