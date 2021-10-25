Могут ли не пустить в магазин посетителя без маски

В регионах, где в связи с пандемией COVID-19 объявлен масочный режим, сотрудники магазинов не имеют права не пустить посетителей без маски, однако они в праве не обслужить их на кассе, рассказали РИА Недвижимость юристы.

— Не пустить в магазин покупателя сотрудники торговой точки не имеют права. Тем не менее они обязаны уведомить его о необходимости использовать маску, — сказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

По словам адвоката Татьяны Ивановой, обязанность носить маски в общественных местах предусмотрена нормативными актами субъектов федерации: в каждом действует свое постановление, которое требует или не требует обязательного ношения масок.

— Если в регионе введен такой режим, то сотрудники объектов торговли, как продавцы, так и охранники, могут попросить покинуть магазин, а в конфликтных ситуация вызвать полицию. Судебная практика в этом случае на стороне магазинов, — отметила она.

Правила ношения масок требуют, чтобы у них были фиксаторы и защитные средства плотно прилегали к лицу, закрывая нос, рот и подбородок, уточнил Паюшин. Есть и требования к материалам, из которых изготавливают маски, поэтому к средствам защиты нельзя отнести шарф или поднятый на лицо воротник одежды, пояснил он.

Иванова напомнила, что ни один федеральный или региональный нормативный акт о соблюдении масочного режима не содержит исключений: маски должны носить и вакцинированные, и переболевшие.

При этом юристы подчеркнули, что, если отказывающийся надеть маску покупатель не совершает больше ничего противоправного, охрана магазина не вправе применять к нему физическую силу, даже чтобы заставить покинуть помещение.