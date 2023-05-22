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В Новосибирске ищут нового подрядчика для благоустройства Первомайского сквера

  • 22/05/2023, 13:18
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В Новосибирске ищут нового подрядчика для благоустройства Первомайского сквера
С победителем прошлого аукциона контракт так и не был заключен.

В Новосибирске объявлен очередной аукцион на выполнение работ по благоустройству «Первомайского сквера». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Напомним, в начале мая муниципалитет должен был заключить контракт с единственным участником предыдущего аукциона — ООО СУ «Сибстрой». Однако, согласно данным госзакупок, компания не предоставила в указанные в документации сроки подписанного со своей стороны проекта договора и обеспечения исполнения договора.

— В соответствии с изложенным заказчик принял решение отказаться от заключения договора на выполнение работ по благоустройству сквера «Первомайский» с единственным участником электронного аукциона ООО СУ «Сибстрой», — говорится в протоколе об отказе от заключения договора.

Напомним, подрядчику предстоит заменить в сквере тротуары, обустроить газоны, установить бортовые камни, высадить деревья и кустарники. Также здесь сделают новую навигацию. Особое внимание уделят фонтанам — их приведут в порядок, отремонтируют инженерную начинку, украсят цветниками. На время реконструкции, сквер будет перекрыт для пешеходов.

Приступить к работам подрядчик должен сразу после заключения контракта и завершить их до 15 октября 2023 года.

Цена контракта составляет 118,3 млн рублей, что на 60 млн рублей меньше начальной цены предыдущего аукциона. Источниками финансирования являются бюджет города Новосибирска на 2023 год (5,9 млн. рублей) и региональный бюджет на 2023 год (112,4 млн рублей).

В начале марта губернатор области Андрей Травников озвучил поручение по реконструкции сквера как продолжение проекта по реконструкции расположенного неподалёку театра Сергея Афанасьева. Сам проект реконструкции Первомайского сквера в центре Новосибирска в мэрии анонсировали ещё в 2021 году.

 

Ранее редакция сообщала, что улицу Ленина в Новосибирске перекроют для автомобилей на месяц.

Фото с сайта green.novo-sibirsk.ru

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Первомайский сквер благоустройство


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