Цены на пересылку писем резко выросли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Ранее эту индексацию согласовала ФАС

Стоимость пересылки простого письма внутри России массой до 20 граммов в марте в Новосибирской области подорожала сразу на 45,5%.  Об этом сообщил Новосибирскстат. Это рекордная динамика в сегменте «услуги».

В пресс-службе «Почты России» в ответ на запрос редакции Infopro54 напомнили, что с 10 марта 2026 года к услугам общедоступной почтовой связи внутри России применяются обновлённые тарифы. Изменения введены на основании приказа Федеральной антимонопольной службы.

Судя по информации, размещенной на сайте «Почты России», отправка простого письма внутри России массой до 20 граммов теперь обойдется в 58,56 (с НДС).

— Действующие льготы и специальные условия, как и прежде, сохраняются, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Стоит отметить, что корреспондент редакции в начале апреля отправляла письмо в Москву и сотрудник почты предупредил, что лучше посылать его заказным, чтобы оно пришло за три дня.

— Иначе письмо может идти три месяца, — добавила сотрудница, отметив, что это не шутка.

В итоге отправка письма обошлась в 157 рублей.

В общей сложности цены на товары и услуги за месяц в регионе подросли на 0.6%.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Автор: Юлия Данилова

За год, с марта 2025 года, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области подорожала всего на 70 рублей и составила 7884,99 рубля, передает Новосибирскстат.

За год в корзине выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий — до 28,3% (26,2%), мяса и мясопродуктов — до 19,1% (17,3%), а также рыбы — 5,3% (4,7%).

Компания СГК заменила 6,2 км труб без отключения отопления у горожан

В Новосибирске работы по обновлению тепловых сетей стартовали ещё до наступления планового летнего ремонтного сезона. Бригады Новосибирской теплосетевой компании (НТСК, входит в СГК) вели их в условиях действующего отопительного периода. Такой подход требует больше усилий, но позволяет избежать массовых отключений в самые холодные месяцы. Местная зима длится почти 240 дней, и поддержание инфраструктуры в рабочем состоянии часто требует нестандартных решений.

Потребители не ощутили перебоев с отоплением — ресурс подавался по временным схемам. В итоге стабильное теплоснабжение сохранилось для более чем 116 многоквартирных домов, а также для школ, детских садов и других социальных объектов.

Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Предложенные Министерством просвещения критерии оценки поведения школьников в целом отражают стремление образовательной системы перейти от исключительно академической оценки результатов обучения к более комплексному пониманию личности обучающегося и его включенности в образовательную среду, что соответствует современной тенденции гуманизации образования.

Такое мнение высказала доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой практической и специальной психологии НГПУ Юлия Перевозкина, комментируя предстоящее с 1 сентября включение 10 школ Новосибирска в проект по выставлению школьникам оценок за поведение.

Более 30 компаний Сибири попали на карту рекламного рынка округа

Автор: Юлия Данилова

Региональное отделение Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в Сибири выпустило интерактивную карту рекламного рынка округа. С ее помощью разработчики систематизировали информацию о ключевых игроках индустрии.

На данный момент на карте указывается информация о 31 компании, которые работают в девяти ключевых направлениях:

В Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Новосибирской области варьируется от 44 до 75 тысяч рублей за смену в зависимости от продолжительности, условий проживания и насыщенности программы.

Журналист Infopro54 сравнил актуальные цены с ценами прошлого сезона и выяснил, что в большинстве лагерей путевки вновь подорожали. Рост составил в среднем 10%. Администрации объясняют это увеличением затрат на питание (продуктовой инфляцией), повышением зарплат персоналу и расходами на модернизацию инфраструктуры.

В Новосибирской области поезд столкнулся с опорой контактной сети

Автор: Артем Рязанов

В 11:30 утра 13 апреля на участке между станциями Чебула и Болотная Западно-Сибирской железной дороги случилось серьёзное происшествие. На двухпутном перегоне одна из опор контактной сети рухнула на рельсы, что привело к столкновению с грузовым составом, следовавшим по этому маршруту.

Никто не получил травм, и вагоны не сошли с рельсов. Тем не менее, происшествие привело к временному прекращению движения по одной колее, что вызвало задержки в расписании поездов.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

