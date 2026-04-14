Цены на пересылку писем резко выросли в Новосибирске

Стоимость пересылки простого письма внутри России массой до 20 граммов в марте в Новосибирской области подорожала сразу на 45,5%. Об этом сообщил Новосибирскстат. Это рекордная динамика в сегменте «услуги».

В пресс-службе «Почты России» в ответ на запрос редакции Infopro54 напомнили, что с 10 марта 2026 года к услугам общедоступной почтовой связи внутри России применяются обновлённые тарифы. Изменения введены на основании приказа Федеральной антимонопольной службы.

Судя по информации, размещенной на сайте «Почты России», отправка простого письма внутри России массой до 20 граммов теперь обойдется в 58,56 (с НДС).

— Действующие льготы и специальные условия, как и прежде, сохраняются, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Стоит отметить, что корреспондент редакции в начале апреля отправляла письмо в Москву и сотрудник почты предупредил, что лучше посылать его заказным, чтобы оно пришло за три дня.

— Иначе письмо может идти три месяца, — добавила сотрудница, отметив, что это не шутка.

В итоге отправка письма обошлась в 157 рублей.

В общей сложности цены на товары и услуги за месяц в регионе подросли на 0.6%.

