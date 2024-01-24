Рекламодателям

Выплаты за долгий брак предложили вывести на федеральный уровень

  • 24/01/2024, 09:50
Автор:
Выплаты за долгий брак предложили вывести на федеральный уровень
Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с каналом RT сообщил о подготовленном законопроекте касательно выплат для супружеских пар, которые состоят в официальном браке более 20 лет подряд.

Парламентарий напомнил, что в ряде регионов подобная практика уже существует, однако, по его мнению, нельзя «дискриминировать людей в зависимости от места их проживания.

Нилов уверен, что необходимо вывести на федеральный уровень такие выплаты, сделав их таким образом обязательными для всех.

Ранее редакция сообщала, что Путин закрепил статус многодетной семьи.

Фото: freepik.com — freepik

785

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : семья Госдума выплаты за долгий брак


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью
18/01/24 16:06
В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54

Налоговые льготы хотят ввести для Почты России в Новосибирской области

Высвободившиеся средства должны быть направлены на зарплаты работникам и возобновление работы почтовых отделений в селах.
Читать далее >>

Расходы на строительство приюта для животных в Новосибирске решили не сокращать

Речь идет о новом объекте, который планируется создать в районе Толмачевского шоссе.
Читать далее >>

Большая квартира за 22 147 рублей в месяц с экономией до 262 044 рублей до конца строительства в квартале Balance на Кирова*

Элегантная новостройка на Кирова удивляет арочной архитектурой, премиальными интерьерами и сервис-хабом.
Читать далее >>

Депутат Кубанов выступил за национализацию энергосистемы Новосибирска

Начать необходимо с ревизии энергетической реформы.
Читать далее >>

Депутат попросил Мишустина вернуть 20 млрд рублей Новосибирску

Для ремонта теплосетей в городе.
Читать далее >>

Снижение цен на яйца заметили в Минсельхозе Новосибирской области

А также отпускных цен на мясо птицы в хозяйствах региона.
Читать далее >>

Подписи в поддержку выдвижения кандидатов в президенты собирают в Новосибирской области

До окончания сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов остается менее двух недель, штабы активизируют свою работу.
Читать далее >>

Дизайн-проект Нарымского сквера предлагают оценить новосибирцам

Сквер будет разделен на зоны влияния цирка и собора, а дизайн-кодами пространства станут скворцы и арлекины.
Читать далее >>

Русфонд собирает средства на операцию для маленькой Алисы

Необходимо собрать — 1 880 780 рублей.
Читать далее >>

На 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещение

Количество официальных купелей за 5 лет в регионе также уменьшилось.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Ирина Гущина: Количество не проданных в ходе в строительства квартир в Новосибирске продолжит расти

Ирина Гущина: Количество не проданных в ходе строительства квартир в Новосибирске продолжит расти

Даже несмотря на рекордные продажи 2023 года.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Без электричества на всю ночь остались жители Новосибирска
24/01/24 11:37
Город
Более 7,5 тысяч горожан рассказали о том, каким они хотят видеть мэра Новосибирска
24/01/24 11:33
Власть Общество
СК возбудил дело после избиения школьника в микрорайоне КСМ в Новосибирске
24/01/24 10:40
Общество Право&Порядок
Улицы Забалуева и Дукача соединят новой развязкой в Новосибирске
24/01/24 10:29
Город
Пешеход погиб в ДТП с Mercedes в Новосибирске
24/01/24 9:58
Происшествия
Единую онлайн-платформу для распознавания объектов создали в Новосибирске
24/01/24 9:49
Наука
Водитель легковушки погиб в ДТП с КАМАЗом на трассе под Новосибирском
24/01/24 9:30
Происшествия
Треть наружной рекламы демонтирована в Новосибирске
24/01/24 9:01
Бизнес Власть Город
На 22% выросло количество ДТП на дорогах Новосибирской области
23/01/24 20:40
Транспорт
Новосибирская компания разработала пивную икру
23/01/24 20:18
Бизнес Промышленность Технологии
«Лбом бьются об стену и гадят»: новосибирцы пожаловались на нелегалов, которые сводят с ума весь дом
23/01/24 19:31
Общество
Задолженность по аренде земли в Новосибирске составляет 3 млрд рублей
23/01/24 19:05
Бизнес Власть Недвижимость
Похороненную во дворе дома годовалую девочку эксгумировали в Новосибирске
23/01/24 18:33
Общество Право&Порядок
Налоговые льготы хотят ввести для Почты России в Новосибирской области
23/01/24 18:20
Бизнес
Отказаться от навязанных с кредитом услуг можно теперь в течение месяца в Новосибирске
23/01/24 17:58
Банки
До -5 и без осадков: погода продолжит баловать жителей Новосибирска до конца рабочей недели
23/01/24 17:31
Общество
Мэр Искитима уступил свое кресло шестилетнему мальчику
23/01/24 17:01
Общество
Семейная драма: сибиряк застрелил 14-летнего брата своей жены на охоте
23/01/24 16:50
Общество Право&Порядок
Аффилированные с «Дискусом» покупатели жилья могут лишиться квартир
23/01/24 16:48
Бизнес Власть Город Недвижимость
Зарисовки времен ВОВ выставлены на продажу в Новосибирске
23/01/24 16:22
Общество
Популярное
Роскачество: некоторые категории граждан вправе получить лекарства бесплатно
24/01/24 11:36
Халаты, тапочки и туалетную бумагу могут включить в полис ОМС
24/01/24 10:26
Выплаты за долгий брак предложили вывести на федеральный уровень
24/01/24 9:50
Свет от смартфонов приводит к ожирению
23/01/24 16:51
При обезвоживании организма поможет соль
23/01/24 15:26
О причинах участившихся сбоев в соцсетях рассказал эксперт
23/01/24 11:23
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в итоговый рейтинг наиболее выгодных долгосрочных вкладов 2023 года
24/01/24 11:00
АО «РЭС» рассказали школьникам, как безопасно обращаться с электричеством
23/01/24 14:27
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга банковских сайтов по приросту популярности в 2023 году
23/01/24 9:00
Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в рейтинг лучших интернет-банков для бизнеса
22/01/24 10:52
Розничный портфель Банка Уралсиб в Новосибирске достиг 8,5 млрд рублей по итогам 2023 года
19/01/24 10:04
АО «РЭС» и садоводы обсудили особенности эксплуатации электросетей СНТ
18/01/24 16:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска