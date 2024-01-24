Выплаты за долгий брак предложили вывести на федеральный уровень

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с каналом RT сообщил о подготовленном законопроекте касательно выплат для супружеских пар, которые состоят в официальном браке более 20 лет подряд.

Парламентарий напомнил, что в ряде регионов подобная практика уже существует, однако, по его мнению, нельзя «дискриминировать людей в зависимости от места их проживания.

Нилов уверен, что необходимо вывести на федеральный уровень такие выплаты, сделав их таким образом обязательными для всех.

Ранее редакция сообщала, что Путин закрепил статус многодетной семьи.