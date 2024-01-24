Пешеход погиб в ДТП с Mercedes в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска автомобиль Mercedes, за рулем которого была 48-летняя женщина, сбил пешехода.
ДТП произошло в 6:35 утра на улице Тюленина.
— Мужчина переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — пояснили в городском ГИБДД.
В результате аварии мужчина, на вид 40 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте.
На месте ДТП работает наряд ДПС и следственно- оперативная группа.
Ранее редакция сообщала о том, что на пешеходном переходе в Новосибирске автомобиль Nissan Tiida, за рулем которого находился 32-летний мужчина, сбил 8-летнюю девочку.
Фото, видео: ГИБДД по городу Новосибирску
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