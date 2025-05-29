Вузы Новосибирска рассказали об особенностях приемной кампании 2025 года

В этом году абитуриентов, которые планируют поступать в новосибирские вузы, ждет ряд новаций.

По целевому набору до 10 июня работодатели должны представить на сайте «Работа в России» свои предложения для абитуриентов. При этом проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов предупреждает, что предприятия ОПК свои заявки на этот сайт подавать не обязаны, но у них тоже есть потребность в специалистах.

— Рекомендую обратиться в вуз, чтобы уточнить, от каких предприятий на текущий момент есть заявки, чтобы адресно организовать взаимодействие. Возможно, это поможет абитуриентам принять решение о выборе направления подготовки, — отметил Чернов.

Начальник отдела по работе с абитуриентами Новосибирского государственного университета Александр Трусевич рассказал, что в этом году увеличивается количество мест за счет индустриальных партнеров, которые будут выплачивать студентам стипендию.

— По целевикам появилась возможность учесть при поступлении баллы за индивидуальные целевые достижения. Если абитуриент участвует в мероприятиях, интересных заказчику целевого обучения, то может получить 5 баллов к результатам ЕГЭ, — отметил Трусевич.

В вузах Новосибирска растет количество студентов из стран дальнего зарубежья. С Китаем в ряде вузов запущены совместные образовательные программы двух дипломов, когда два года студенты обучаются в России, а затем в КНР.

— В этом году впервые к нам придут студенты из Африки, которые обучались на подготовительных курсах. Ожидаем 58 человек. В целом из дальнего зарубежья ожидаем около 180 абитуриентов, в том числе из Южной Америки и азиатских стран, — пояснил представитель НГТУ.

Согласно требованиям федерального законодательства 10% от бюджетных мест выделены в качестве квоты для детей участников СВО.

Александр Трусевич также отметил, что с этого года документы в магистратуру и аспирантуру можно подать через сайт Госуслуг. В вузе надеются, что это увеличит географию поступающих в НГУ.

— Самое заметное изменение для поступающих в этом году — отмена подачи оригинала документа об образовании. Вместо этого достаточно предоставить согласие на зачисление. Его студент представляет, если видит, что получает в рейтинге высокие баллы и у него большой шанс на зачисление, — пояснил Трусевич.

Кроме того, в этом году все вузы обязали обозначить предельное число платных мест до старта приемной кампании. После этого они не смогут его корректировать даже при наличии высокого спроса.

Самыми популярными специальностями у абитуриентов в НГТУ назвали информатику и все, что с ней связано, а также автоматизацию, робототехнику. В более широком горизонте востребовано конструирование, инженерные направления подготовки и авиастроение. В НГУ в топе междисциплинарные направления, а также дисциплины, связанные с искусственным интеллектом, мехатроникой, робототехникой.

Напомним, в 2024 году в вузы Новосибирска поступили почти 20 000 человек. В том числе платно — 7 335. Из них почти 8800 — жители других регионов России, около 2000 иностранцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска стоимость обучения перевалила за 450 000 рублей в год. Больше всего за высшее образование придется заплатить будущим юристам-международникам, медикам и музыкантам.