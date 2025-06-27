Выпуск легковых автомобилей в России сократился почти на 20%

В мае 2025 года российские автозаводы выпустили 35 тысяч легковых автомобилей, что на 18,5% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные предоставил Росстат. За первые пять месяцев года произведено 281 тысяча легковых машин, что на 4% больше, чем в 2024 году.

Производство грузовиков в мае сократилось до 8,9 тысячи единиц, что на 32% меньше показателя прошлого года. С начала года выпущено 58,5 тысячи грузовиков, что на 20,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В мае выпуск автобусов массой более 5 тонн упал на 36,9% до 718 единиц, а с начала года — на 39,6%, до 3819 единиц. Производство автобусов массой не более 5 тонн в конце весны сократилось на 45,1%, до 0,9 тысячи единиц, а за пять месяцев — на 19,3%, до 6,6 тысячи единиц.

Также в мае в России произвели 16 тысяч двигателей внутреннего сгорания, что на 0,4% больше, чем в прошлом месяце. С начала года выпуск таких двигателей составил 89,4 тысячи единиц, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле Россия занимала пятое место в Европе по продажам новых автомобилей. Однако в мае ситуация изменилась, и страна опустилась на шестую строчку рейтинга. В мае 2025 года в России было продано 91,2 тысячи новых легковых машин, что на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее редакция сообщала о том, что закон о локализации такси повысил продажи иномарок для перевозчиков. Не исключено, что это вызвано широким выбором и привлекательными ценами на подержанные автомобили.