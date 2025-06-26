Директора долгостроя на Добролюбова освободили от наказания в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска завершил рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора группы компаний «НСК-Инвест» Сергея Степанова. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, с 2007 года при строительстве дома на Добролюбова, 162/1 он привлек средства граждан в сумме 233 млн рублей, а потом, как председатель ЖСК «НСК-Инвест», — еще 172,3 млн руб. В итоге строительство объекта было остановлено. В ходе суда выяснилось, что девелопер в феврале 2024 года ввел дом в эксплуатацию и возместил эти средства гражданам, передав им квартиры. В Минстрое региона ранее сообщали, что инвестором, который завершил строительство долгостроя стала группа компаний «СибирьИнвест».
В итоге суд признал Сергея Степанова виновным и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства. От отбывания назначенного наказания Степанов освобожден. Приговор не вступил в законную силу, отмечает пресс-служба Судебного департамента Новосибирской области.
Стоит отметить, что девелопер также находится под следствием по делу о хищении около 400 миллионов рублей при строительстве апарт-отеля Pool House на улице Тополевой.
Напомним, строительство апарт-комплекса на Тополевой началось еще в 2011 году. Тогда это был достаточно громкий и ультрасовременный проект. Застройщик — ООО «Многопрофильная клиника», директором которой также являлся Степанов — планировал возвести здание с административными помещениями на первых этажах, апартаментами — на верхних и бассейном — на крыше. Ничего подобного в городе тогда не было. При этом застройщик заявлял, что это будет дом для молодежи по достаточно демократичным ценам: от одного миллиона рублей за студию. Дом на Тополевой Минстрой региона давно внес в список проблемных. По документам ведомства общее количество обманутых дольщиков здесь составляет 150 человек. По заявлению самих дольщиков — около 200 человек. Готовность здания на сегодняшний момент достигла чуть более 70%.
Ранее редакция сообщала о том, что имущество застройщика Pool House на 700 млн рублей арестовано в Новосибирске.
Фото: A. Petrova, архив Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
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