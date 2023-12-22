Вырос спрос на услуги психологов и психотерапевтов в Новосибирской области

В Новосибирской области вырос спрос на услуги психологов и психотерапевтов. Об этом сообщают аналитики онлайн-школ MAED и «Психодемия».

— Общий спрос на психологов и психотерапевтов вырос на 22% во втором полугодии 2023 года, — говорится в сообщении.

Самыми востребованными стали детские и подростковые психологи. На втором месте идут психотерапевты для взрослых. А закрывают тройку лидеров — сексологи.

Это рост востребованности связан с ростом психологической просвещенности населения.

— Осведомленность людей о психическом здоровье продолжит расти — а вместе с ней и спрос на профильных специалистов — это доказывают и кратный рост выручки сервисов-агрегаторов с психотерапевтами, и количество желающих получить психологическую профессию, — объясняет Александра Караваева, операционный директор онлайн-школы психологических профессий «Психодемия».

Ранее редакция сообщала о том, что школьники смогут получать психологическую поддержку дистанционно.