«Как всё это развидеть?»: новосибирский депутат просит исключить звезд тусовки Ивлеевой из Голубого огонька

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов обратился с письмом к директору ВГТРК с просьбой исключить из Голубого огонька звезд, засветившихся на свингер-вечеринке Анастасии Ивлеевой 20 декабря.
Поводом стал видеоролик с участием артистов российской эстрады на вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Среди гостей мероприятия оказались Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. На сцене выступала певица Анна Asti. Все они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело.
— Посмотрел тут на днях бета-версию «голубого огонька» организованную в клубе Мутабор Настей Ивлеевой, теперь вот не знаю как всё это развидеть, — написал в своем посте в ВКонтакте Ростислав Антонов.
По мнению сибиряка, артисты не обязаны по закону отличаться высокой нравственностью и моралью, однако вовсе не обязательно было всем этим так широко делиться в социальных сетях.
— Теперь, организаторов будет проверять прокуратура за ЛГБТ-пропаганду. Жаль, конечно, что нет статьи за дурновкусие, я попросил провести и такую проверку, — добавил депутат.
Антонов напомнил, что через несколько дней участники полуголой тусовки будут развлекать зрителей на федеральном канале в новогоднюю ночь
— Мне кажется, что уважаемым артистам стоит определиться, если они хотят ползать полуголыми по полу в ночных клубах, то пусть ползают, а если хотят выступать по федеральным каналам, то пусть ведут себя как подобает людям, — заявил депутат горсовета.
Ранее редакция сообщала о том, что певец Шура отказался смотреть нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото со страницы Ростислава Антонова в ВКонтакте.
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