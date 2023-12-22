«Как всё это развидеть?»: новосибирский депутат просит исключить звезд тусовки Ивлеевой из Голубого огонька

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов обратился с письмом к директору ВГТРК с просьбой исключить из Голубого огонька звезд, засветившихся на свингер-вечеринке Анастасии Ивлеевой 20 декабря.

Поводом стал видеоролик с участием артистов российской эстрады на вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Среди гостей мероприятия оказались Ксения Собчак, Лолита, Филипп Киркоров, Джиган с супругой Оксаной Самойловой. На сцене выступала певица Анна Asti. Все они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело.

— Посмотрел тут на днях бета-версию «голубого огонька» организованную в клубе Мутабор Настей Ивлеевой, теперь вот не знаю как всё это развидеть, — написал в своем посте в ВКонтакте Ростислав Антонов. По мнению сибиряка, артисты не обязаны по закону отличаться высокой нравственностью и моралью, однако вовсе не обязательно было всем этим так широко делиться в социальных сетях.

— Теперь, организаторов будет проверять прокуратура за ЛГБТ-пропаганду. Жаль, конечно, что нет статьи за дурновкусие, я попросил провести и такую проверку, — добавил депутат.

Антонов напомнил, что через несколько дней участники полуголой тусовки будут развлекать зрителей на федеральном канале в новогоднюю ночь