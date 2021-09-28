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Выросли как грибы: о мощном росте ставок по вкладам

  • 28/09/2021, 18:33
Банк Акцепт стремительно повышает ставки по вкладам.

Новости компанийДавно известно, что вклады – один из самых надежных и безопасных способов сохранить и увеличить сбережения. Тем более, когда процентные ставки активно растут.

В такой ситуации самым правильным решением станет открыть вклад в Банке Акцепт – до 7,6% годовых! Это одна из самых высоких ставок на рынке, а значит, вы сможете сохранить свои накопления с максимальной выгодой.

Кроме того, с 2004 года банк является участником системы страхования вкладов. Благодаря этому ваши сбережения будут в полной сохранности и не обесценятся за счет инфляции.

Банк Акцепт предлагает разнообразную линейку вкладов. Вы всегда сможете подобрать наиболее подходящий, исходя из ваших потребностей. Например, для крупных целей, таких как оплата образования детей или покупка квартиры подойдут вклады с длительным сроком. Проценты по ним выше, а условия пополнения и досрочного расторжения договора достаточно строгие. Возможность упущенной выгоды при досрочном снятии средств не даст вам потратить деньги раньше времени. В Банке Акцепт как раз повысили ставки на данную категорию вкладов:

  • «Выгодный» – до 7,6% годовых, сроком до 733 дней.
  • «Максимум» – до 6,8% годовых, сроком до 733 дней.

Однако в Банке Акцепт есть возможность и сохранения выплаченных процентов при досрочном расторжении. Это условие действует по вкладу «Пенсионный». По нему также повышена ставка до 6,6% годовых и возможно досрочное расторжение без потери процентов через 90 дней.

Подберите оптимальный вклад в Банке Акцепт! Успейте вложить свои сбережения безопасно и выгодно!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

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Акционерное общество «Банк Акцепт»:
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Фото: freepik.com

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Регионы: Новосибирск

Теги : финансы вклады банки Банк Акцепт


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