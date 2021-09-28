Энергетики подали на иск о банкротстве крупного новосибирского застройщика

ООО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко», входит в ООО «Сибирская генерирующая компания») подала исковое заявление о признании должника — компании ООО «Дискус Плюс» — банкротом по ст. 224 АПК, ст.4, 6, 7, 8, 37, 39, 41, 182 и др. ФЗ «О несостоятельности». Сумма исковых требований — немногим более 33 млн рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

— Задолженность «Дискус Плюс» перед СГК, которая стала причиной подачи иска на банкротство, образовалась за период с 1 по 30 ноября 2020 года и составила 33018410 рублей. Помимо суммы основного долга, начислена пеня в размере 63496,94 рублей, — сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе СГК. — Суд взыскал этот долг еще 19 мая 202 года по делу №А45-583/2021. Решение вступило в законную силу 2 сентября, но, к сожалению, задолженность до настоящего времени не оплачена.

В компании уточнили, что СГК взыскивает с «Дискус Плюс» задолженность за каждый месяц потребления.

— Тем не менее «Дискус Плюс» уже несколько лет подряд остается самым крупным должником нашей компании. Просроченная задолженность увеличивается ежемесячно. Мы не хотим идти по пути наращивания отсуженных долгов, поэтому принято решение инициировать по ним процедуру банкротства, — подчеркнули в пресс-службе СГК.

Стоит отметить, что только за 2021 год «Сибэко» подало к «Дискус Плюс» 18 исков. Суммы, которые в них указаны, варьируются от 0,4 тысячи рублей до 87,8 млн рублей. По части исков уже принято решение судом первой инстанции, и они находятся в апелляции.

Как ранее сообщала мэрия Новосибирска, ООО «Дискус-плюс» входит в число крупнейших должников за аренду земли. Поэтому на начало 2021 года муниципалитет расторг с компанией все договоры аренды земельных участков в части нежилищного строительства.

Стоит отметить, что столь жесткие меры энергетики решили применить не только к застройщику. На минувшей неделе ООО «Сибирская энергетическая компания» также подала иск на банкротство МУП «Расчетно-кассовый центр р.п. Линево». Задолженность муниципального потребителя перед энергетиками составляет 43,8 млн рублей.