Выросли как на дрожжах: почему важно открыть вклад именно сейчас

Сбережения играют важную роль в достижении финансовых целей. Вклады – один из самых надежных способов сохранения и преумножения накоплений на сегодняшний день.
Открыть вклад в Банке Акцепт станет лучшим решением! Компетенции банка, накопленные за 30 лет, позволяют быть в этом уверенными. Кроме того, с 2004 года банк является участником системы страхования вкладов. Благодаря этому ваши сбережения будут в полной сохранности и не обесценятся за счет инфляции.
Значительный аргумент в пользу открытия вклада в Банке Акцепт – высокие ставки до 7,5% годовых. Это означает, что вы сможете не только сохранить сбережения, но и значительно увеличить их!
Банк предлагает большое разнообразие вкладов. Вы всегда сможете подобрать наиболее подходящий, исходя из ваших потребностей. Например, для крупных целей, как приобретение автомобиля или недвижимости лучше подойдут вклады с длительным сроком. Проценты по ним выше, а условия пополнения и досрочного расторжения договора достаточно строгие. Упущенная выгода при досрочном снятии средств стимулирует накопить необходимую сумму. В Банке Акцепт к таким вкладам относятся:
Но возможно открыть и такой вклад, с которого можно в любой момент снять и внести деньги. Он подойдет для краткосрочных накоплений или контроля текущих расходов.
Одно из основных преимуществ вкладов Банка Акцепт – возможность сохранения выплаченных процентов при досрочном расторжении. Это условие действует по следующим предложениям:
Всё говорит о том, что пора открыть вклад в Банке Акцепт! Преумножьте свои сбережения безопасно и выгодно!
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
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Фото: freepik.com
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