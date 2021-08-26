Областная Общественная палата приглашает «выборных» экспертов

В Общественной палате Новосибирской области формируется пул экспертов, которых предполагается задействовать в анализе хода избирательной кампании, взаимодействии с избирательными комиссиями и другими участниками выборного процесса. Напомним, что в рамках единого дня голосования в сентябре на территории Новосибирской области должны состояться выборы депутатов Государственной Думы по четырем избирательным округам, а также органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов.

Как рассказал в ходе брифинга в областном правительстве член общественной палаты РФ Игорь Галл-Савальский, привлечение в первую очередь экспертов, имеющих опыт работы во время избирательных кампаний или, как минимум, соответствующую подготовку, позволит максимально объективно оценить ту или иную неоднозначную (с точки зрения как избирательного законодательства, так и добросовестности) конкуренцию со стороны кандидатов и представителей политических партий, которая может возникнуть в дни голосования.

— Многие наши коллеги прошли избирательные кампании, — рассказывает Галл-Савальский. — Накоплен определенный опыт. Некоторые коллеги прошли просто обучение избирательным технологиям. Мы, как и вы, пользуемся СМИ, соцсетями, смотрим какую-то новую информацию. Когда мы запустим этот пул экспертов, тогда будем более аргументированно, точно и ответственно представлять примеры недобросовестной конкуренции.

По словам представителя Общественной палаты РФ, на территории Новосибирской области уже определен примерный состав экспертного пула в количестве более десяти специалистов.

— СибАГС (Сибирский Институт управления РАНХиГС. — Ред.), политологические ассоциации, эксперты в избирательной комиссии, эксперты, работающие со СМИ, — перечисляет общественник, отвечая на уточняющий вопрос корреспондента Infopro54, организации, со специалистами которых предстоит взаимодействовать. — Сейчас их более десяти, но, думаю, что они еще появятся. Мы обращаемся ко всем, кто хотел бы обсуждать и освещать работу с наблюдателями, с избирательной комиссией, с агитацией. Обращайтесь, предоставим площадку (палата — это переговорная площадка гражданского общества) для любых обсуждений.

По словам Галл-Савальского, в работе экспертного пула смогут принять участие даже политически ангажированные жители области, заинтересованные в первую очередь в прозрачности избирательных процедур и их объективной оценке.

— Они будет высказывать свою точку зрения, а эксперты будут ее оценивать. Поэтому — да, почему нет? — считает Галл-Савальский.

Напомним, что, помимо экспертного совета, Общественная палата Новосибирской области формирует собственный штаб видеонаблюдения и общественного контроля.