Выручка резидентов новосибирского Технопарка увеличилась до 60 млрд рублей

По итогам 2024 года выручка компаний-резидентов Технопарка новосибирского Академгородка увеличилась на 9% и достигла 60 млрд рублей. Годом ранее этот показатель был равен 55 млрд рублей.

— Резиденты технопарка — 334 компании из четырех основных кластеров — это IT, приборостроение, нанотехнологии и новые материалы и биотехнологии и медицина. В них работает свыше 9 тыс. человек,— заявил Дмитрий Верховод, гендиректор Академпарка на пресс-конференции.

Верховодов также сообщил, что в прошлом году резиденты заплатили около 5 миллиардов рублей налогов, из них 2,3 миллиарда рублей — в консолидированный бюджет Новосибирской области.

Напомним, резиденты Технопарка уже третий год рекордно наращивают выручку.

— В 2022 году мы увидели рост выручки компаний резидентов к 2021 году на 27%, в 2023 к 2022 на 37%. Я думаю, что рост выручки в 2024 году к 2023 составит не меньше, а то и дойдет до 40%, — говорил Дмитрий Верховод.

По его словам, введение санкций привело к взрывному росту спроса на разработки отечественных компаний, и резиденты Технопарка этим активно пользуются. Сейчас крупные технологические компании стоят в очередь к резидентам парка.

В апреле 2024 года власти Новосибирской области сообщили, что регион получит 160 миллионов рублей федеральной поддержки на развитие инфраструктуры Технопарка. Финансирование осуществлялось, в том числе, за счёт реструктуризации бюджетных кредитов. В июле того же года стало известно, что на строительство второй очереди Академпарка и развитие сопутствующей инфраструктуры будет выделено 3,3 миллиарда рублей. Как сообщил тогда губернатор Андрей Травников, эти средства были получены в результате списания бюджетного кредита.

Ранее редакция сообщала о том, что Технопарк планирует построить высотку за 10 млрд рублей.