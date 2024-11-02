Резиденты Технопарка третий год рекордно наращивают выручку

Ситуация с привлечением крупных заказчиков к сотрудничеству с резидентами «Технопарка» за последние 2-3 года кардинально поменялась. Об этом на пленарном заседании форума «Золотая долина» сообщил генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод.

— 10 лет своего существования Технопарк мечтал о приходе в качестве заказчиков крупного российского бизнеса. В 2022 году мы увидели рост выручки компаний резидентов к 2021 году на 27%, в 2023 к 2022 на 37%. Я думаю, что рост выручки в 2024 году к 2023 составит не меньше, а то и дойдет до 40%, — отметил Верховод.

По его словам, введение санкций привело к взрывному росту спроса на разработки отечественных компаний, и резиденты Технопарка этим активно пользуются.

— Сейчас крупные технологические компании стоят в очередь к нашим резидентам. Например, одна из наших компаний совместно с Центром компетенции по новым материалам НГУ за 9 месяцев сделали полный реинжиниринг лопатки газовой турбины Siemens мощностью 300 мегаватт по заказу ООО «Газпром энергохолдинг» и получили документацию для организации ее промышленного выпуска, — отметил Верховод.

Он подчеркнул, что загрузка резидентов настолько высока, что им не хватает оборудования, инфраструктуры и кадров.

Сегодня Академпарк — это более 300 компаний-резидентов и 120000 кв. м площадей, оснащенных современным оборудованием и технологическими сервисами, необходимыми для создания новых продуктов, говорится на сайте парка. В 2023 году суммарная выручка резидентов превысила 55 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский Академпарк увеличивает площадь объектов для резидентов почти в два раза.