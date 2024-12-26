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Высотку за 10 млрд рублей планирует построить Технопарк Новосибирска

  • 26/12/2024, 08:30
Автор: Юлия Данилова
Высотку за 10 млрд рублей планирует построить Технопарк Новосибирска
В многофункциональном комплексе будут размещаться офисы и гостиница

Академпарк прогнозирует рост дефицита офисных помещений для резидентов. Об этом сообщил гендиректор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» на инвестсовете Новосибирской области и представил очередной инвестиционный проект.

— Мы приняли решение задействовать последнюю оставшуюся площадку, которая находится в квартале улиц Николаева, Инженерной и Будкера. На ней планируется создание Многофункционального комплекса с административными помещениями, гостиницей и подземной автостоянкой, — пояснил Верховод.

Проект включает в себя комплекс (32 этажа) с административными помещениями, гостиницей и подземной автостоянкой.

высотка в Академгородке

Создание новых объектов производственной инфраструктуры технопарка предполагается за счёт инвесторов — заинтересованных компаний, а также за счёт собственных средств инициатора проекта. Общий объем инвестиций АО «Академпарк» составит 1,6 млрд рублей, с учетом привлечения частных инвестиций — 10 млрд.

— Технопарк в проекте выступает в качестве заказчика-застройщика, заключает с инвесторами инвестиционные договора. По этим договорам инвесторы отчисляют в пользу Технопарка 12%, и за счет этих средств мы строим собственные площади в проекте, — сообщил Дмитрий Верховод. — У нас есть инвестор на строительство гостиницы. Свою часть (12%) мы заберем гостиничными площадями.

Строительство проекта должно закончиться в 2029 году. По бизнес-плану, суммарный объем налогов, которые будут уплачены Академпарком с 2029 по 2035 годы составит 640 миллионов рублей, плюс налоговые отчисления резидентов парка.

высотка в Академгородке

На инвестсовете Дмитрий Верховод запросил у правительства области поддержку в виде мощностей по электричеству, теплу, воде и водоотведению, а также связи, отметив, что выделенные ранее будут исчерпаны при создании предыдущих объектов парка.

— Мы запросили технические условия по техприсоединению и получили достаточно суровые требования. Например, строительство ливневой канализации. «Горводоканал» выкатил нам условия по строительству водовода чуть ли не от проспекта Строителей. Нас рассматривают как организацию, которая должна обеспечивать развитие инфраструктуры всего Академгородка. В данном проект сугубо коммерческий, у нас таких возможностей не будет и привлекать бюджетные деньги на эти цели мы не планировали, — отметил Верховод. — Кроме того, для реализации проекта необходимо строительство дороги поэтому просим взять на особый контроль мероприятия по освобождению территории под эту дорогу и ее строительство.

Инвестсовет поддержал проект и согласовал присвоение ему статуса масштабного инвестиционного.

На сегодняшний день Технопарк новосибирского Академгородка располагает территорией 13,4 гектара, на которых расположено больше 120 тысяч квадратных метров недвижимости, где ведут свою производственную и научную деятельность резиденты технопарка. На площадках Технопарка работает 211 компаний, число сотрудников которых составляет около 5 тысяч человек. Суммарная выручка резидентов на 2023 год составила 17,9 миллиарда рублей, объем налогов выплаченных в бюджеты разных уровней — 2,2 миллиарда рублей.

На площадках в поселке Ложок Барышевского сельсовета, «Трапеции»  и участке на Будкера возводится еще около 100 тысяч кв метров. В основном речь идет о промышленных активах.

Ранее редакция сообщала о том, что резиденты Технопарка третий год рекордно наращивают выручку. Санкции привели к взрывному росту спроса на разработки отечественных компаний. 

Фото базовое пресс-службы правительства Новосибирской области, внутри текста — из презентации Академпарка.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Инвестиции

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопарк инвестсовет гостиница


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