«Стрижи» запустят асфальтобетонный завод весной

— В прошлом году на площадке нашего бизнес-парка мы запустили собственный пилотный проект — асфальтобетонный завод. Смонтировали предприятие, апробировали технологию, протестировали логистику, провели первые отгрузки. На полную мощность завод заработает в этом году: намерены за сезон отгрузить более 100 тысяч тонн, — рассказал InfoPro54 гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

Объем инвестиций в проект уже составил около 160 млн рублей: 100 млн — основные средства, 60 млн — оборотный капитал. Далее на площадке группа планирует развивать смежные бизнесы, связанные с дорожным строительством и сервисом. Детально на эту тему Белокобыльский говорить пока отказался, отметив, что под собственные проекты группа намерена занять около 4 га из 20 га площадки.

— 2019 год у нас уйдет на переосмысление концепции парка, намерены провести глубокий маркетинг. Мы видим, что картина среднего бизнеса в Новосибирске сильно изменилась, — говорит Игорь Белокобыльский. — Кроме того, мы будем готовить документацию, получать разрешение на строительство инфраструктуры.

Напомним, идею создания промышленно-логистического парка «Стрижи» начали прорабатывать в 2014 году — до масштабного кризиса. Тогда планировалось, что его резидентами станут компании малого и среднего бизнеса. Многие, по словам собеседникаInfoPro54, сохранили интерес до сих пор, но пока непонятна экономика проектов контрагентов и перспективы их окупаемости, поэтому старты затягиваются.

В августе 2018 года на пресс-конференции в ТАСС председатель Совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков сообщал, что группа подписала договор франшизы с ПАО «Газпром нефть» о строительстве на территории площадки большого заправочного терминала. Стоимость этого проекта представители ГК оценивали в 120-130 млн рублей. Поляков заявлял, что весной 2019 года площадка «заживет полноценной жизнью».

— Договор с «Газпром нефтью» действительно подписан, но турбулентность, которая сейчас происходит на рынке розничной торговли нефтепродуктами, особенно в исполнении независимых игроков, делает крайне рискованными заходы новичков. Поэтому мы с «Газпром нефтью» приняли совместное решение — этот договор не реализовывать. Нет никаких признаков, что в ближайшие 2-3 года на этом рынке что-то принципиально изменится в лучшую сторону, — прокомментировал Игорь Белокобыльский.

Первоначально объем инвестиций в создание промышленно-логистического парка группа оценивала в 3 млрд рублей. Из-за кризиса к августу 2018 года он вырос до 5-6 млрд, сроки освоения площадки анонсировались в диапазоне 3-5 лет. За счет создания парка ГК «Стрижи» рассчитывала обеспечить работой жителей одноименного микрорайона.

Фото предоставлено ГК «Стрижи»