Новый год будет щедрым на магнитные бури

По словам заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергея Богачёва, 2024 год, по любым прогнозам, будет активнее минувшего года в отношении вспышечной и геомагнитной активности, пишет агентство РИА Новости.

Эксперт при этом отметил, что сделать точный прогноз вспышки на Солнце и магнитных бурь на Земле, которые они вызовут, не представляется возможным, поэтому говорить можно только об общих тенденциях геомагнитной обстановки.

Также Богачёв добавил, что предположительно в текущем году на Солнце будут проходить более сильные вспышки, чем в году минувшем.

— Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по 3-4 месяца. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить — 2-3 бури в месяц, — уточнил он.

Наиболее активное солнце, а следовательно, и усиление магнитных бурь, следует ожидать на Земле в мае-июне, сообщил специалист. При этом к концу года активность может пойти на спад.

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