Регине Тодоренко в сотрудничестве отказал поющий физик из Новосибирска

Поющий физик из Новосибирска был приглашен на шоу «Конфетка» телеканала ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Ранее сибиряк был известен клипом «Виталя», который собрал 7,5 миллионов просмотров.

На съемках шоу выяснилось, что Регина Тодоренко, входящая в состав жюри, ранее была знакома с творчеством новосибирца.

— Я вам клянусь, несколько лет назад я снимала шоу «Пятница с Региной», и мы звали вас выступить как артиста. И вы или ваш директор… отказали! — рассказала Тодоренко.

Премьерный выпуск второго сезона шоу запланирован на субботу, 13 января

На шоу участники исполняют песни народных авторов из интернета, а члены жюри будут их угадывать. Победитель получит 300 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз.