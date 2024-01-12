Регине Тодоренко в сотрудничестве отказал поющий физик из Новосибирска

Поющий физик из Новосибирска был приглашен на шоу «Конфетка» телеканала ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба канала.
Ранее сибиряк был известен клипом «Виталя», который собрал 7,5 миллионов просмотров.
На съемках шоу выяснилось, что Регина Тодоренко, входящая в состав жюри, ранее была знакома с творчеством новосибирца.
— Я вам клянусь, несколько лет назад я снимала шоу «Пятница с Региной», и мы звали вас выступить как артиста. И вы или ваш директор… отказали! — рассказала Тодоренко.
Премьерный выпуск второго сезона шоу запланирован на субботу, 13 января
На шоу участники исполняют песни народных авторов из интернета, а члены жюри будут их угадывать. Победитель получит 300 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский гармонист выступил на шоу Андрея Малахова в пятый раз.
Фото представлено пресс-службой ТНТ
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