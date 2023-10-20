«Извините, не курю»: музыкант Денис Стельмах получил по лицу в Новосибирске

Музыкант Денис Стельмах был в Новосибирске с концертом. Но после инцидента у артиста остались плохие впечатления о столице Сибири.

Ночь с 19 на 20 октября Денис попал в неприятную ситуацию. При выходе из бара ему прилетел удар в лицо. Об этом Стельмах сообщил в своем Telegram-канале.

– Немного засиделся в баре, выхожу из него в 2 часа ночи, будучи в самом центре, собираюсь возвращаться в отель и вижу идет парень с девушкой, лет 25, – рассказывает историю музыкант.

Молодые люди не прошли мимо гостя нашего города, а остановились и парень попросил закурить. Пианист честно признался, что не злоупотребляет никотином. И ему тут же прилетель кулак в лицо. Денис упал на землю и был просто шокирован происходящим.

– Тот в каком-то коматозе сказал, что-то типа «будешь за базаром следить», взял девушку под руку и пошел, – завершил свой рассказ пианист.

Музыкант признался, что за свои 28 лет он впервые испытал такое.

Ранее редакция сообщала о том, что стриптизерши подрались из-за гонорара в Новосибирске.