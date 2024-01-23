Высокую смертность младенцев опровергли в Минздраве Новосибирской области

Минздрав Новосибирской области назвал недостоверными данные о том, что регион стал лидером по уровню смертности детей до года в Сибири.

— Сравнение абсолютных цифр при интерпретации статистических показателей в данном случае некорректно и свидетельствует о статистической неграмотности либо преднамеренном искажении данных, — говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале.

С данными от ведомства получается, что Новосибирская область занимает 9 место в рейтинге, а лучший показатель у Томской области.

Ранее редакция сообщала о том, что третье место по младенческой смертности в Сибири заняла Новосибирская область.