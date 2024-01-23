Эксперт напомнил о повышении пенсий в феврале

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм» упомянул о том, что с 1 февраля для некоторых граждан увеличат пенсии. Эксперт при этом уточнил, что мера коснется льготных категорий пенсионеров.

Андрей Гиринский подчеркнул, что совокупные выплаты станут выше преимущественно за счет ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), они также будут проиндексированы, как и страховые выплаты для неработающих пенсионеров с 1 января.

По словам экономиста, ежемесячные денежные выплаты станут выше для ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, Советского Союза и Труда, чернобыльцев, инвалидов.

Согласно ожиданиям, индексация будет на уровне 7,4-7,5% в текущем году, уточнил Гиринский. Кроме того, с февраля страховая пенсия увеличится у пенсионеров, достигших возраста 80 лет в январе.

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