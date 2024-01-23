Трамвай через Хилокскую хотят запустить в мэрии Новосибирска

Мэрия Новосибирска запланировала пустить трамвай через Хилокскую улицу от границ Ленинского района до Толмачевского сельсовета.
Об этом говорится в документах на официальном сайте городской администрации.
Согласно опубликованным данным, трамвай будет ходить по улицам Петухова и Хилокской с возможностью выхода на смежные территории. Протяженность пути составит 6,23 километров.
Также в документах отмечено, что к участку между Хилокской и Толмачевским шоссе планируется запустить троллейбусный маршрут.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске будут выпускать трамваи обновленной модели. Холдинг «БелКомМаш» и ООО «БКМ-Сибирь» подписали соглашение о поставке в областной центр новых трамвайных корпусов. Поступление первого корпуса ожидается в первом квартале 2024 года.
Фото: freepik.com-bearfotos
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