Третье место по младенческой смертности в Сибири заняла Новосибирска область

Новосибирская область заняла третье место среди регионов Сибири по младенческой смертности.

— За 11 месяцев 2023 года в регионе скончались 96 младенцев. Годом ранее — 133 ребенка, — говорится в сообщении Росстата.

Первое место занимает Красноярский край, а на втором — Иркутская область.

Напомним, что в прошлом году несколько 14-летних девочек стали мамами в Новосибирской области. Во многих случаях дети рождались у 31-летних женщин. За ними идут 30-летние мамы.

Ранее редакция сообщала о том, что смертность ежегодно сокращается в Новосибирской области.