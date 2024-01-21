Третье место по младенческой смертности в Сибири заняла Новосибирска область

Новосибирская область заняла третье место среди регионов Сибири по младенческой смертности.
— За 11 месяцев 2023 года в регионе скончались 96 младенцев. Годом ранее — 133 ребенка, — говорится в сообщении Росстата.
Первое место занимает Красноярский край, а на втором — Иркутская область.
Напомним, что в прошлом году несколько 14-летних девочек стали мамами в Новосибирской области. Во многих случаях дети рождались у 31-летних женщин. За ними идут 30-летние мамы.
Ранее редакция сообщала о том, что смертность ежегодно сокращается в Новосибирской области.
Фото: pixabay.com, photosforyou
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