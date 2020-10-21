ЖК «Расцветай на Маркса»: комфортная жизнь на «новом» левобережье

Строящийся ЛДС и станция метро — масштабные проекты для Новосибирска. Вокруг огромного спортивного сооружения раскинется благоустроенный парк. Кроме того, планируется расширить транспортную сеть и облагородить подъездные пути.

Рядом с новыми знаковыми объектами Новосибирска расположен ЖК «Расцветай на Маркса», отвечающий всем актуальным тенденциям рынка недвижимости и представлениям о комфортном жилье.

В 25-этажном доме №1 нового комплекса все квартиры уже проданы, что говорит о востребованности жилья от известного новосибирского застройщика. Квартиры в ЖК можно приобрести в домах №2 и №3, строящихся при участии ПАО «Сбербанк» по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Срок сдачи новостроек №2, №3 ЖК «Расцветай на Маркса» — 4 квартал 2022 года.

ГК «Расцветай» предлагает не просто квадратные метры, а стиль жизни. Жить в ЖК «Расцветай на Маркса» — значит, каждый день быть в ритме большого города. Это единственный комплекс «комфорт+», расположенный в 5 минутах ходьбы (даже не нужно переходить дорогу) от станции метро «Студенческая». В радиусе 350 метров нет другого такого гармоничного сочетания уединенной внутриквартальной атмосферы с развитой транспортной инфраструктурой левобережья. Рядом с домом — два вуза: НГТУ и СибУПК. В пределах квартала — супермаркеты, аптеки, банки, детские сады, школы, гимназии, поликлиники, спортивные центры, кинотеатр и областная больница. В 10 минутах езды — ТРЦ «Мега» с гипермаркетом «АШАН» и «ИКЕА».

На верхних этажах домов №2 и №3 ЖК «Расцветай на Маркса» расположены видовые квартиры. Преимущество этого жилого комплекса в том, что каждый получит возможность наслаждаться той панорамой, которая ему по душе. В квартирах, выходящих окнами на восток, открывается вид на Обь, Бугринский мост, Михайловскую набережную и стильную архитектуру правого берега. Новоселы, которые приобрели жилье на западной стороне, смогут любоваться урбанистическим пейзажем и наблюдать за динамичной жизнью левобережья.

В доме 2.2 ЖК «Расцветай на Маркса» — более 8 планировочных решений. Широкие светлые комнаты, просторные кухни, зонирование жилого помещения на общие и приватные зоны, места для хранения сезонных вещей — все это делает жилье в новом ЖК комфортным и востребованным на рынке недвижимости.

Квартиры в ЖК «Расцветай на Маркса» можно приобрести по ипотечной ставке от 5,85%*.

ГК «Расцветай» приглашает всех желающих на экскурсии по жилому комплексу. Предварительная запись по телефону: +7 (383) 255-88-22.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 228, офис №1

ОФИС ПРОДАЖ НА ОБЪЕКТЕ

г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 28, к.1

Телефон: 255-88-22

гкрасцветай.рф

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*Программа «Господдержка 2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Срок кредита — 20 лет. Первоначальный взнос — от 15%.

Банки-партнеры: АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО) и др.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

На базовом фото изображен ЖК «Расцветай на Маркса»